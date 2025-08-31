تجهیزات، امکانات و آمادگی فضای آموزشی برای ورود ۶۰ هزار دانش آموز آبادانی به کلاس های درس برنامه زیری شد.

هماهنگی و برنامه ریزی برای ورود دانش آموزان آبادانی به کلاس های درس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اعضای شورای آموزش و پرورش آبادان دومین جلسه هماهنگی خود سال جاری را تشکیل دادند.

فرماندار ویژه آبادان در این نشست با گرامیداشت هفته دولت گفت: در آستانه شروع سال تحصیلی طرح مباحث و مشکلات دانش آموزان و معلمان لازم بود.

خسرو پیر هادی با بیان اینکه بر اساس آمارها طی یکی دو سال گذشته توانستیم رتبه علمی شهرستان را از ۲۸ به رتبه ۱۴ در استان ارتقاء دهیم، افزود: این نشان دهنده ظرفیت بسیار خوب آبادان است و اینکه بدانیم می توانیم با تلاش بیشتر رتبه شهرستان را به سه شهرستان اول در استان ارتقاء دهیم.

وی خاطر نشان کرد: همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان ملزم شده‌اند که آمادگی خودشان را برای ایجاد زیرساخت‌هایی که رئیس آموزش و پرورش اعلام می‌کند فراهم کنند و در موضوع تجهیزات با تلاش نمایندگان و با کمک پالایشگاه و منطقه آزاد توانستیم مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی را برای دانش آموزان عادی و استثنایی تا حد زیادی حل کنیم.

معاون استاندار یادآور شد: مقرر شد برای ارتقاء معنویت و اعتقادات دانش آموزان برنامه‌ها اردو‌های تخصصی و تفریحی و مراسم ماه‌های دینی برای دانش آموزان برگزار شود تا شروع سال تحصیلی با نشاط و موفقیت آمیزی را پیش رو داشته باشیم.

رییس آموزش و پرورش آبادان هم گفت: سال تحصیلی جدید در آبادان بیش از ۶۰ هزار دانش آموز ابتدای سال تحصیلی باید وارد مدارس و کلاس‌های درس شوند.

مجید درویشی افزود: آموزش و پرورش آبادان هم از نظر امکانات تجهیزات و فضای فیزیکی و نیروی انسانی کار‌های خوبی با عنوان طرح مهر از اردیبهشت گذشته آغاز کرده است که همه ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در این زمینه ما را یاری دادند.

وی خاطر نشان کرد: ما باید در امکانات مختلف به ویژه وسایل سرمایشی مدارس، میز و نیمکت، تخته و سایر تجهیزات اصلی به ویژه موضوع نیروی انسانی و معلم از لحاظ کمی و کیفی بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا سال تحصیلی با نشاط شاد و ایمنی را داشته باشیم.