هفتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی ایران، ۲۲ و ۲۳ مهر امسال در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی این مرکز پژوهشی در توسعه زیست بوم نوآوری نیرو در حوزه انرژی خورشیدی، از برگزاری "هفتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی ایران" طی روز‌های ۲۲ و ۲۳ سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو خبر داد.

گفتنی است با توجه به اهمیت این رویداد علمی، پیش‌بینی می‌شود هفتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی با حضور گسترده شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه صنعت برق همراه شود و اطلاعات تکمیلی نیز از طریق تارنمای www.reniran.ir در دسترس عموم قرار دارد.