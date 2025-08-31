به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در رزن؛ دستگاه تقویت ولتاژ برق در روستای امیریه، روکش آسفالت جاده غازیاتان به نیَنج، سه طرح مخابراتی، فاز بهسازی معابر روستا‌های آبباریک و قینرجه و زمین چمن مصنوعی روستای قینرجه با مجموع ۳۸ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.



در بخش گل تپه طرح انتقال اب شرب شهر گل تپه و مخزن آب روستا‌های جنگلو و اقبلاق مرشد با ۱۱ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.



سامانه پایش تصویری، بهسازی و آسفالت معابر ۱۷ روستا از جمله روستای کلیک، بلوار شهید سلیمانی و سوله انبار نمک راهدارخانه سوباشی با مجموع ۱۵۳ میلیارد تومان از دیگر طرح‌هایی افتتاحی در بخش گل تپه بود.



همچنین با بهره برداری از کارگاه تولید نایلون و نایلکس، شش نفر شاغل شدند و عملیات اجرایی احداث کلاس‌های الحاقی دبیرستان علامه طباطبایی و مدرسه روستا‌های سولیجه، چاله کند و قلیچ باغی هم با بیست میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.



افتتاح ۱۰ طرح با ۳۷ میلیارد تومان اعتبار در زنگنه. این طرح‌ها شامل بهسازی معابر روستا‌های مهدویه و احمدیه، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، پنل خورشیدی ۱۵ کیلو واتی، بهسازی پارک کریم خان زند و اجرایی آبراهه کانال بتنی است.



افتتاح هفت طرح ِ آموزش و پرورش با مجموع پنج ونیم میلیارد تومان اعتبار در تویسرکان. زیرسازی و آسفالت پنج مدرسه، خانه بسکتبال ِ آموزش و پرورش و زمینِ مینی چمنِ فوتبال دانش آموزی است.



نمایندگی کمباین‌سازی و عاملیت تراکتورسازی ایران در زمینی به مساحت ۹۵۰۰ متر با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی برای ۶۰ نفر در فامنین افتتاح شد

طرح هدایت آب‌های سطحی به طول ۳۶۰ متر و حجم عملیات سنگی ۱۲۰۰ مترمکعب با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلون تومان هزینه کرد با هدف جمع آوری آب‌های سطحی محلات غرب و شرق شهر فامنین به بهره برداری رسید.



