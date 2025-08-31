به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،مراسم گرامیداشت شهدای دولت صبح امروز با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در مسجد روضه محمدیه برگزار شد و یاد شهیدان رجایی، باهنر و رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی گرامی داشته شد.

استاندار یزد در این مراسم با تأکید بر جایگاه والای شهیدان دولت گفت: آنان بزرگوارانی بودند که جان خود را در راه خدمت به مردم و انقلاب فدا کردند.

بابایی افزود: باید در هر مسئولیتی که هستیم اخلاص داشته باشیم تا رفتار و عملکردمان ماندگار و اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: مسیر دولت، مسیر قرآن، اسلام، شهدا، ولایت و خدمت به مردم است و اگر در این مسیر درست حرکت کنیم، ثمره کار‌ها برای جامعه ماندگار و اثر بخش خواهد بود.