مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی سازمان دارالقرآن الکریم گفت: باید دورههای توانمندسازی برای موسسات قرآنی مردم نهاد در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حسین بهبودی مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی سازمان دارالقرآن الکریم گفت: با اشاره به تجربه برگزاری نخستین دوره جشنواره «حمایت از تشکلهای قرآنی مردمنهاد» مشهود بود که برخی از این مؤسسات در زمینه طرحنویسی، برای معرفی قابلیتهای فنی مؤسسه، ضعف دارند، لذا باید دورههای توانمندسازی برای ادوار آتی جشنواره در دستور کار قرار گیرد.
بهبودی افزود: ارزیابی طرحها و ایدههای دریافتی از هر یک از مؤسسات قرآنی شرکتکننده در بازه زمانی مشخصی انجام شد و بخشی از این ارزیابی به سال جاری موکول شد و پس از انجام این مرحله، مؤسسات منتخب در هر استان معرفی و جوایزی به آنها در قالب برگزاری اختتامیههای استانی اهدا شد.
وی ادامه داد: پیشبینی شده بود مرحله نهایی جشنواره به شکل ملی و با حضور منتخبان استانی در تهران نیز اجرا شود که این امر به دلیل طولانی شدن روند ارزیابی طرحها و ایدههای واصله محقق نشد، از آنجا که این جشنواره به شکل دوسالانه برگزار خواهد شد، لذا درصددیم که در پیشنویس سیاستهای دوره آتی به برگزاری اختتامیه به شکل ملی بیاندیشیم و حتماً فراخوان دور دوم، سال آینده منتشر خواهد شد.
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی سازمان دارالقرآن الکریم دربارۀ حمایتها یا امتیازاتی در نظر گرفته شده برای مؤسسات منتخب جشنواره، گفت: با توجه به قابلیتهای شناختهشده از هر یک از مؤسسات منتخب در جریان روند ارزیابی جشنواره، طبیعتاً هر استان در واگذاری طرحهای جاری خود به منظور اجرا، آنها را در اولویت قرار خواهد داد و این امر نیز با توجه به گرایشهایی که از هر یک از این مؤسسات در جریان جشنواره شناخته شده، انجام میشود.
بهبودی تصریح کرد: از دیگر اقدامات حمایتی و تعاملی، استفاده از طرحهای ارائه شده در جشنواره است؛ اغلب این طرحها قابلیتهای لازم به عنوان یک طرح ملی را دارند و با معرفی آنها میتوان مؤسسات دیگر را نیز تهییج کرد تا در امور جاری خود با توسل به طرحهای مطرح شده، متناسب با نوع فعالیت قرآنی که دارند به مسیر فعالیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی خود شکل جدیدی دهند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف این جشنواره رصد مؤسسات بر پایه برخی مظاهر فنی، تکنیکی و پژوهشی بود که با احصای این موارد میتوان آنها را به عنوان مؤسسات دانشپایه معرفی کرد. در ارزیابیهای دوره نخست این جشنواره، هیچ یک از مؤسسات شرکتکننده که درخواست چنین رصدی را داشتند، موفق به احراز شرایط به عنوان مؤسسه دانشپایه نشدند، زیرا از نظر ساختاری یا زیرساختی بنیه لازم علمی نداشتند.
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی سازمان دارالقرآن الکریم تأکید کرد: بخشی از این نقیصه ضعفی است که اغلب مؤسسات در طرحنویسی دارند تا جایی که در بررسی طرحهای ارائه شده امتیاز لازم را به دست نیاوردند ولی وقتی به شکل نمونه، بازدید میدانی از برخی از مؤسسات داشتیم، متوجه شدیم که آنها چه فعالیت چشمگیری انجام میدهند، ولی متأسفانه در طرح ارائه شده به شکلی ضعیف به آن پرداختهاند و کارشناسان ارزیاب را در مواجهه با طرح نوشته شده، مجاب نکردهاند تا آن مؤسسه را به عنوان مؤسسه دانشپایه معرفی کنند.
بهبودی گفت: در دوره آینده جشنواره قرار است که دورههای توانمندسازی برای مؤسسات قرآنی استانی برگزار کنیم و از جمله مواردی که در این دورهها به آنها آموزش خواهیم داد، کم و کیف چگونگی نگارش طرحنامه است که با استناد به آن قابلیتها و ظرفیتهای فنی و علمی هر مؤسسه براساس استانداردهای ارزیابی و داوری میشود.
وی افزود: اکنون بیش از یک ماه است که گزارش ارزیابی نخستین دوره این جشنواره به نگارش درآمده و به ریاست سازمان دارالقرآن الکریم ارائه شده است که به احتمال زیاد به اطلاع ریاست سازمان تبلیغات اسلامی نیز خواهد رسید و به این وسیله و از رهگذر تحلیلهای کارشناسی، مبانی و اولویتهای برگزاری دوره دوم این جشنواره احصا و بر این اساس فراخوان آن منتشر میشود.