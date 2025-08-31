فصل دوم مجموعه تلویزیونی «حکایت‌های کمال» که در گروه نمایشی مرکز سیمرغ تهیه و تولید شده است، در تازه‌ترین نظرسنجی‌های صدا و سیما به عنوان پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیونی شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «حکایت‌های کمال» که بر اساس داستان‌های خاطره‌انگیز محمد میرکیانی ساخته شده، در تازه‌ترین نظرسنجی‌های صدا و سیما توانسته است عنوان پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیونی را از آن خود کند.

این مجموعه با محوریت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و بازآفرینی فضای گرم خانواده و محله ایرانی، ماجرا‌های نوجوانی به نام کمال را روایت می‌کند که در بستر فضای اجتماعی و فرهنگی دهه چهل شمسی شکل می‌گیرد.

«حکایت‌های کمال» ضمن بازنمایی خفقان و ظلم رژیم پهلوی، با روایت قصه‌های تلخ و شیرین کمال و همراهی او با خانواده، دوستان و اهالی محل، از صداقت، فداکاری، آرمان‌خواهی و نشاط نوجوانانه سخن می‌گوید و توانسته تصویری زنده و باورپذیر از روز‌های پرالتهاب، اما امیدبخش آن دوران ارائه دهد.

این مجموعه هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.