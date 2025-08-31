دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان اعلام کرد:علاقه‌مندان تا ۳۰ شهریورماه جاری مهلت دارند آثار خود را برای شرکت در سومین رویداد جوانی جمعیت در لرستان ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان اعلام کرد:سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت در دو سطح استانی و ملی برگزار می‌شود.

این رویداد در بخش های خانواده،رسانه،مدیران،دستگاه‌های اجرایی،نخبگان،سازمان و شرکت‌های خصوصی

و سازمان‌های مردم‌نهاد ۲۴ آبان ماه امسال برگزار می شود.

متقاضیان شرکت در بخش ملی می توانند تا ۳۰شهریور ماه جاری آثار خود را به نشانی www.jayeze.setadjamiat.irو متقاضیان شرکت در بخش استانی به نشانی banovanlr@gmail.com و یا با شماره ی پیام رسان های ایتا، بله و واتس آپ:۰۹۱۶۸۵۰۱۵۶۳ ارسال کنند.

همچنین تلفن دبیرخانه استانی این رویداد به شماره ۰۶۶۳۳۱۹۱۲۱۰ هم پاسخگوی سوالات متقاضیان در این زمینه است.