۱۰ طرح عمرانی، آبرسانی، کشاورزی و خدماتی در بخش ششده و قره بلاغ شهرستان فسا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار بخش ششده و قره بلاغ فسا گفت: در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به این بخش، تعداد ۱۰ طرح عمرانی، آبرسانی، خدماتی و کشاورزی در مجموع با هزینه بیش از ۸۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

عبدالله علی پور افزود: مدرسه ۶ کلاسه در روستای اکبرآباد، بهسازی معابر روستایی به طول ۲۰ هزار مترمربع و زمین چمن مینی فوتبال از طرح‌هایی بود که در شهر ششده افتتاح شد.

وی بیان کرد: همچنین یک واحد گلخانه صیفی و سبزیجات به مساحت ۱۲ هزار متر مربع در روستای وکیل آباد با هزینه بیش از ۱۸ میلیارد تومان و آزمایشگاه بیوشیمی مرکز درمان بستر زنده یاد دکتردوگانی در شهر قره بلاغ با هزینه بیش از چهار میلیارد تومان با مشارکت خیران افتتاح شد.

علی پور گفت: آسفالت و بهسازی معابر شهر قره بلاغ و چندین روستا نیز با مساحت ۴۰ هزار مترمربع، از طرح آبرسانی به روستای امیرحاجیلو و نظام آباد بعد از ۲ سال با هزینه بیش از ۱۵ میلیارد تومان و بهره مندی هزار و ۵۰۰ خانوار، روشنایی بلوار روستای زنگنه، رونمایی از کامیون ۱۰ تنی دهیاری روستای امیرحاجیلو، اهدا ۲ واحد مسکونی محرومان و افتتاح یک واحد گلخانه به مساحت ۲ هزار متر مربع از طرح‌هایی بود که به

بهره برداری رسید.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.