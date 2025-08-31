به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ شمشیربازان استان در رقابت‌های قهرمانی کشور بانوان در اسلحه اپه که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، دو نشان طلا در بخش انفرادی و تیمی را به نام خود ثبت کردند.

ریحانه رضایی در بخش انفرادی اسلحه اپه به فینال راه یافت و با کسب عنوان قهرمانی، نشان طلای این رقابت‌ها را به گردن آویخت.

پس از این موفقیت انفرادی، تیم دختران جوان اصفهان شامل ریحانه رضایی، مینا براتی، یگانه فدایی و آتریسا شیخ‌الاسلامی، در بخش تیمی این مسابقات با مربیگری سمیرا سیدحسینی، موفق به کسب مقام قهرمانی و نشان طلای تیمی شد.