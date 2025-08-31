پخش زنده
امروز: -
بانوان شمشیر زن اصفهانی دررقابت های کشوری خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ شمشیربازان استان در رقابتهای قهرمانی کشور بانوان در اسلحه اپه که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، دو نشان طلا در بخش انفرادی و تیمی را به نام خود ثبت کردند.
ریحانه رضایی در بخش انفرادی اسلحه اپه به فینال راه یافت و با کسب عنوان قهرمانی، نشان طلای این رقابتها را به گردن آویخت.
پس از این موفقیت انفرادی، تیم دختران جوان اصفهان شامل ریحانه رضایی، مینا براتی، یگانه فدایی و آتریسا شیخالاسلامی، در بخش تیمی این مسابقات با مربیگری سمیرا سیدحسینی، موفق به کسب مقام قهرمانی و نشان طلای تیمی شد.