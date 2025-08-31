جانباز ۷۰ درصد «علی احمد جمشاهی» پس از عمری مجاهدت در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی، به خیل یاران شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ پیکر مطهر شهید «علی احمد جمشاهی» با حضور اقشار مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

سردار نورالهی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در مراسم تشییع شهید جمشاهی با اشاره به رشادت های شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس گفت: امنیت و آرامش کشورمان مرهون خون پاک شهدا و از جان گذشتگی های رزمندگان است و راه شهدا همچنان ادامه دارد.

این شهید بزرگوار در دوران دفاع مقدس با حضور در اولین هسته های بسیج وارد عرصه دفاع از میهن اسلامی شد و بر اثر انفجار گلوله تانگ در منطقه عملیاتی مهران به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.