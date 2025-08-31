سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، از راه‌اندازی تیم دوم باشگاه استقلال تهران با عنوان "استقلال ب" در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی با اشاره به جایگاه استقلال به عنوان یکی از بزرگترین تیم‌های کشور، آسیا و دارا بودن هوادارن میلیونی گفت: این اقدام کاری بسیار بزرگ و برای بهره‌مندی از ظرفیت ورزشکاران و فوتبالیست‌های سیستان و بلوچستان و همچنین استفاده از کادر فنی بومی دانست.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در همین خصوص روز گذشته علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه لیگ برتری استقلال تهران، به زاهدان سفر و از زمین چمن گل بزرگ استادیوم الغدیر دهکده ورزشی المپیک شهرستان زاهدان بازدید کرد.

وی تاکید کرد: در سفر انجام شده آقای تاجرنیا علاوه بر سنجش زیرساخت‌ها، به صورت چهره به چهره با فوتبالیست‌های منطقه به گفت‌و‌گو پرداخت و علاوه بر رونمایی از لوگوی هیات فوتبال سیستان و بلوچستان، کلوپ و رختکن مجموعه ورزشی الغدیر دهکده ورزشی المپیک زاهدان نیز افتتاح شد.