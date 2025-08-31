به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: این طرح به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه فضا‌های آموزشی در ایذه محسوب می‌شود که با بهره‌برداری از این هنرستان، زمینه مناسبی برای آموزش‌های فنی و مهارتی دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.

محمد سعیدی‌پور با اشاره به اینکه هنرستان ۱۲ کلاسه فاطمیه پس از تکمیل، مجهز به کارگاه‌های تخصصی، کلاس‌های استاندارد و فضا‌های پرورشی خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش در شهرستان ایذه ایفا کند، اظهار کرد: این طرح آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.