به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بانوی ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی، در رقابت‌های کاراته قهرمانی کشور با کسب مدال طلای کمیته ، نام خود را در فهرست برترین‌های بانوان کاراته ایران ثبت کرد.

پرنیا پناهنده همچنین با کسب مقام دوم کشوری در رشته کاتا ، یک مدال نقره نیز به افتخارات خود در این مسابقات اضافه کرد.