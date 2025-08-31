به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حسین رحیمیان گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان بیجار به پرونده ۲۴۵ ثوب پوشاک زنانه و مردانه به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارایه نشدن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق کالا را محرز و متخلف را با احتساب ارزش خودرو به پرداخت ۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمیان گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان دیواندره شهرستان سقزحین کنترل خودرو‌های عبوری در محور دیواندره - سقز محموله کالای قاچاق را در داخل یک دستگاه خودرو سواری کشف و پرونده تخلف آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.