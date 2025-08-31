پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهابادگفت: بیمارستان امام خمینی این شهرستان در راستای ارتقای سطح امکانات رفاهی و بهبود خدماترسانی به بیماران، به امکانات جدید درمانی و رفاهی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امید صادقامیری اظهار کرد: ۲۰ تخت بیمارستانی سه حالته، چهار پایه و میز غذاخوری، کمد بیمار و ۲۰ عدد برانکارد به این مرکز تحویل داده شد تا کیفیت خدمات و رفاه بیماران و همراهان آنان ارتقا یابد.
وی افزود: قبل از این محموله هم ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید و نصب تجهیزات پیشرفته پزشکی شامل یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه «فیکو» جهت تجهیز اتاق عمل چشم در بیمارستان مهاباد هزینه شده بود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: در سالهای اخیر نیز چند مرحله تجهیزات شامل دستگاههای تشخیصی، تجهیزات اتاق عمل، تختهای ویژه آیسییو و همچنین امکانات رفاهی به این بیمارستان اختصاص یافته که نقش بسزایی در بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران داشته است.
صادقامیری تأکید کرد: بهبود امکانات و نوسازی زیرساخت ها از اولویتهای مهم شبکه بهداشت و درمان مهاباد است و تلاش میکنیم با جذب منابع و پیگیریهای مستمر، نیازهای بیمارستان امام خمینی(ره) را در حوزههای مختلف پاسخگو باشیم.