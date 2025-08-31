پخش زنده
مشگین شهر قهرمان اولین دوره مسابقات هندبال جوانان منطقه سه کشور جام سرداران و امیران آذربایجان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل اولین دوره مسابقات هندبال جوانان منطقه ۳ کشور با حضور ۵ تیم از استانهای زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مدت ۳ روز در سالن دوهزارنفری شهدای مشکینشهر برگزار شد.
در پایان این مسابقات، تیم مشکینشهر توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. تیم آذربایجان شرقی و تیم آذربایجان غربی (سلماس) مقام دوم و سوم را از آن خود کردند
وحید طلوعی، رئیس اداره ورزش و جوانان مشکینشهر، با اشاره به پیشینه خوب این شهرستان در رشته هندبال اظهار داشت: مشکینشهر افراد تأثیرگذار و شایستهای در کسوت بازیکن، مربی و داور در این عرصه داشته که سرآمد آنها شهید اسدالله وزیری از شهدای ورزشکار است.
در اختتامیه این رقابتها، با اهدای جام و حکم قهرمانی از تیمهای برنده تجلیل به عمل آمد.