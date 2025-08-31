

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ با تاکید بر اینکه رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر مثبت بوده، اظهار داشت: با وجود تداوم خشکسالیو کم آبی، تامین امنیت غذایی هموطنان در اولویت این وزارتخانه قرار داشت و توانستیم در یک سال گذشته ۵.۶ درصد رشد ثبت کنیم.

وی افزود: با وجود شرایط سخت به ویژه موضوع کم آبی، در پایان سال ۱۴۰۳ از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد رسیدیم.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۱ درصد افزایش داشته است و حدود ۳ میلیارد دلار تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی بهبود پیدا کرد و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید.

نوری گفت: در این مدت توانستیم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته را تعیین تکلیف کرده و اعتبارات وزارتخانه نیز دو برابر شد.