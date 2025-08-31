پخش زنده
برداشت بادام زمینی در بیش از ۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی گیلان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برداشت بادام زمینی از ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار از باغهای گیلان آغاز شده و پیش بینی میشود بادام کاران استان امسال بیش از ۱۰ هزار و ۸۵۰ تن پیله خشک به ارزش حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تولید کنند.
صالح محمدی با بیان اینکه شهرستان آستانه اشرفیه با ۸۰ درصد سطح زیر کشت بادام کاری در گیلان به میزان ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار، قطب اصلی بادام کاری استان است، افزود: این محصول در شهرستانهای رشت، تالش، رودبار و بندر انزلی هم کشت میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشت بادام زمینی هر سال از اوایل اردیبهشت در گیلان آغاز شده و از اوایل شهریورماه هم برداشت آن شروع میشود که تا مهرماه ادامه دارد.
صالح محمدی با اشاره به اینکه محصول بادام زمینی گیلان به دلیل طعم مطلوب و کیفیت بالا، مورد پسند و استقبال مصرف کنندگان سراسر کشور است، افزود: بیش از ۴ هزار بهره بردار در زمینه تولید این محصول و ۱۸ کارخانه و ۲۰۰ کارگاه سنتی برای فرآوری این محصول در استان فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه مهمترین محصول جانبی بادام زمینی، روغن و کره بادام زمینی است گفت: علوفه و کنجاله بادام زمینی به عنوان خوراک دام و استفاده از روغن بادام زمینی در تهیه رنگها، لاک، الکل، روغنهای روان کننده، حشره کشها و نیتروگلیسیرین، از محصولات و فرآوردههای جانبی بادام زمینی در گیلان است.
بادام زمینی به دلیل داشتن چربیهای غیراشباع و پروتئین بالا، خطر بیماریهای قلبی، سرطان و آلزایمر را کاهش میدهد.