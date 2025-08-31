اورژانس هوایی آباده، سه بیمار قلبی را که نیاز فوری به خدمات تخصصی داشتند به بیمارستان‌های شیراز منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اورژانس آباده گفت: اورژانس هوایی این شهرستان در یک رفت و برگشت ویژه، سه بیمار قلبی را که نیاز به خدمات تخصصی داشتند به شیراز منتقل کرد.

دکتر اسعدی افزود: این بیماران پس از دریافت اقدامات اولیه در آباده، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های قلب شهید فقیهی، الزهرا و پیوند شیراز منتقل و بستری شدند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.