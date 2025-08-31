دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی با اشاره به تجربه جهانی سهم ۱۰ درصدی زیست‌فناوری در تولید ناخالص ملی برخی کشورها، گفت: طبق قانون برنامه، ۸ درصد از کل رشد اقتصادی کشور باید از مسیر علم و فناوری تأمین شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی قانعی دبیرستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی در نخستین نشست رسانه‌ای رویداد و نمایشگاه نوآوری دام، طیور و آبزیان تحت عنوان «اینو فارم» گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برخی کشور‌ها از حوزه زیست فناوری تأمین می‌شود و آن‌ها توانسته‌اند مسائل خود را با علم و فناوری حل کنند در قانون برنامه هم مقرر شده است ۸ درصد از کل رشد اقتصادی کشور از مسیر علم و فناوری حاصل شود.

قانعی افزود: برای تحقق این هدف باید فناوری طوری عرضه شود که هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم در دسترس و قابل اجرا باشد. همچنین فناوری باید به شکلی ارائه شود که سرمایه‌گذار داوطلبانه آن را جذب کند. اگر سه ضلع سرمایه‌گذار، فناور و حکمران هم افزا شوند، می‌توان مشکلات موجود را حل کرد و سهم اقتصاد دانش‌بنیان در زیست‌فناوری را محقق ساخت.

وی گفت: تلاش‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگاه‌های بیوتکنولوژی سرمایه‌ای ارزشمند است که می‌تواند زمینه اشتغال آفرینی، ایجاد انگیزه و حمایت حاکمیت از توسعه اقتصاد زیست فناوری را فراهم کند.