اصفهان با دارا بودن بیشترین آثار تاریخی، صنایعدستی و تنوع فرهنگی مقصد گردشگران داخلی وخارجی در فصل تابستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ از میدان تاریخی امام خمینی (ره) مجموعه از آثار تاریخی ارزشمند گرفته تا دیگر مناطق گردشگری وتفریحی آن در آخرین ماه از فصل تابستان میزبان گردشگران است.
گردشگران داخلی در این روزها باحضور در بناهای تاریخی و گردشگری این شهر تاریخی از جاذبههای دیدنی بازدید میکنند و این شهر را از زیباییهای شگفت انگیزی برخوردار میدانند.
گردشگران خارجی هم اصفهان را نصف جهان توصیف میکنند و بازدید از این شهر تاریخی را فرصتی مناسب برای آشنایی با تاریخ این شهر فرهنگ وهنر میدانند.
استان اصفهان با ۲۲ هزار بنا واثر تاریخی کانون توجه گردشگران داخلی وخارجی است.