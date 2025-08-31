به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دست‌اندرکاران تولید فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» (روایتی برای پاسداشت مقام علمی و فرهنگی مفاخر ایران)، امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما، حضور می‌یابند و به سؤالات مخاطبان خود پاسخ می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای گفت‌وگوی مستقیم با دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی، در ساعت یادشده با ۱۶۲ تماس بگیرند.

«آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه چهار می‌رود و بازپخش آن جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ است. اولین قسمت از این مستند ششم شهریورماه روی آنتن شبکه چهار سیما رفت.

فصل سوم این مجموعه‌مستند در ادامه دو فصل گذشته، به بازخوانی زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بزرگان فرهنگ، هنر و علوم انسانی ایران می‌پردازد و روایتگر تجربه‌های زیسته و دستاورد‌های علمی و فکری آنان است.