رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار درخواست ثبت شده که نتیجه آن صدور بیش از هشت میلیون مجوز بوده است.
علیرضا نظری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار درخواست مجوز در این درگاه ثبت شده که سه میلیون مجوز صادر شده است؛ از این میزان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز مربوط به صدور مجوز جدید و یک میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز مربوط به تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا بوده است.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار درباره تعیین تکلیف مجوزهای معطلمانده گفت: بر اساس قانون، همه این مجوزها باید تا ششم شهریور صادر میشد و در غیر این صورت، درگاه ملی مجوزها آنها را به صورت خودکار صادر میکند. وی افزود: با وجود درخواست برخی دستگاهها برای مهلت دوباره به دلیل مشکلات فنی، این فرصت تا نیمه مهر تمدید شده، اما اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به طور جدی دنبال خواهد شد.