به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مساجد استان یزد با هدف کمک به رفع ناترازی برق آغاز شد و نخستین نیروگاه ۱۰ کیلوواتی در مسجد امام هادی شهرک اندیشه صفائیه یزد به بهره‌برداری رسید.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: این نیروگاه از اول شهریورماه وارد مدار شده و برق تولیدی آن به شبکه توزیع برق تحویل داده می‌شود. ابراهیمی افزود: همچنین تولید برق این واحد ماهانه حدود ۸ میلیون تومان درآمدزایی خواهد داشت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: این نیروگاه علاوه بر تولید برق، در ساعات خاموشی نیز روشنایی مسجد را تأمین می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر حدود سه‌هزار مسجد در استان یزد فعال است که در صورت تجهیز هر یک، به یک نیروگاه ۱۰ کیلوواتی، در مجموع ۳۰ مگاوات برق تولید خواهد شد.