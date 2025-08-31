اجتماع مردمی عید بیعت با امام عصر (عج) همزمان با سراسر کشور سه‌شنبه ۱۱ شهریور، مصادف با نهم ربیع‌الاول، در بیرجند برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مجتمع مهدیاران خراسان جنوبی گفت: این مراسم به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) از ساعت ۱۵:۳۰ در میدان اجتماع شهرداری بیرجند آغاز می‌شود.

کفاشی با اشاره به شعار امسال اجتماع مبارزه با اسرائیل، آزمون منتظران افزود: محور اصلی برنامه با عنوان عهد می‌بندم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بار دیگر پیمان وفاداری خود را با امام زمان (عج) تجدید خواهند کرد.

وی از حضور سخنران کشوری در این اجتماع خبر داد و گفت: در این مراسم از سرود اختصاصی گروه مهدیاران خراسان جنوبی نیز رونمایی خواهد شد.

مدیر مجتمع مهدیاران خراسان جنوبی افزود: با همکاری هیئات مذهبی و گروه‌های جهادی، موکب‌های پذیرایی، فرهنگی، رسانه‌ای، کودک و پاسخگویی به شبهات نیز در محل برگزاری مراسم مستقر خواهند بود.