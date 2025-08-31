پخش زنده
در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان نادرترین خسوف کامل ماه خواهد بود.
این پدیده نجومی پس از هفت سال دوباره رخ میدهد و تمام مراحل آن از سراسر کشور قابل مشاهده است.
ماهگرفتگی از ساعت ۱۸:۵۶ آغاز میشود. در این مرحله، ماه وارد نیمسایه زمین میشود، اما هنوز با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست. از ساعت ۱۹:۵۷، قرص ماه بهتدریج وارد سایه زمین میشود و تاریک شدن آن آغاز میگردد.
در ساعت ۲۱، ماهگرفتگی کامل شروع میشود و ماه بهطور کامل در سایه زمین فرو میرود. اوج خسوف در ساعت ۲۱:۴۱ و پایان آن ساعت ۲۲:۲۳ خواهد بود. سپس ماه بهآرامی از سایه خارج میشود و تا ساعت ۲۳:۲۷ بهطور کامل از سایه زمین بیرون میآید. مرحله نیمسایه تا ساعت ۰۰:۲۵ بامداد ادامه دارد.
در زمان خسوف کامل، نور ماه کاهش مییابد و در مناطق تاریک، نوار راه شیری و ستارگان بهوضوح دیده میشوند. علاقهمندان نجوم میتوانند این پدیده را حتی از داخل شهر نیز رصد کنند، هرچند آلودگی نوری ممکن است کیفیت دید را کاهش دهد.
سخنگوی انجمن نجوم ایران تأکید کرد که گردی سایه زمین روی قرص ماه، یکی از شواهد علمی کروی بودن زمین است. این ویژگی از دوران بابلیها شناخته شده و همچنان مورد توجه دانشمندان قرار دارد.
علی عجب شیرزاده عضو برجسته اتحادیه جهانی نجوم باستان تأکید کرد که در شهرهای تبریز، تهران، مشهد، رشت و اصفهان، این پدیده به طور کامل قابل رؤیت خواهد بود و مردم این شهرها میتوانند از نزدیک این لحظه تاریخی را به نظاره بنشینند.