۵ طرح اقتصادی، خدماتی و عمرانی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد افتتاح و یا اجرای آن آغاز شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد گفت: طرح اقتصادی که امروز در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون و در همجواری با کشور افغانستان به بهره برداری رسید شامل افتتاح رسمی محدوده گمرکی منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون است که در عرصه ای به مساحت ۲۱۱ هکتار فعال شد.

محمدرضا مودودی گفت: افتتاح این محدوده گمرکی، گامی در جهت تسهیل تجارت، توسعه مبادلات بین المللی و ارتقای جایگاه ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مودودی بیان کرد: همچنین عملیات اجرایی طرح دیوارکشی و محصورسازی محدوده منطقه آزاد تجاری دوغارون به طول ۴۱ کیلومتر آغاز شد که هدف از آن تعیین موقعیت و توسعه زیرساخت های این منطقه و نیز صیانت از اراضی ملی و ارتقای امنیت است.

وی اضافه کرد: همچنین ساخت پایانه مسافربری بین شهری با همکاری شهرداری تایباد در منطقه آزاد تجاری دوغارون در سطحی به مساحت هزار متر مربع آغاز شد و فرایند رفت و آمد مسافران داخلی و خارجی و خودروهای مسافربری الکترونیکی و بستر نرم افزاری ساماندهی می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: ساخت بارانداز خشک کالاهای تجاری و نیز بارانداز کالاهای غیرتجاری و ملزومات منطقه آزاد تجاری دوغارون و ساخت سالن مسافری در نقطه ورود و خروج کشور از دیگر طرحهایی است که اجرای آنها آغاز شد.

وی افزود: منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در پهنه ای به گستره ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار، یک ظرفیت طلایی در اقتصاد شرق کشور است و با استفاده از تجربیات و ظرفیت های ایران و افغانستان، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ادامه داد: به تازگی کد گمرکی منطقه آزاد دوغارون دریافت شده است که به دنبال آن تمامی امور و تشریفات گمرکی و صادرات، ترانزیت و واردات کالا در مرز زمینی دوغارون تحت نظارت و مدیریت این سازمان خواهد بود.

مودودی خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد صادرات کالاها از ایران به افغانستان، از طریق مرز زمینی دوغارون انجام می شود و روان سازی جریان انتقال کالا در کنار زمینه سازی برای سرمایه گذاری، از اهداف سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون خواهد بود.