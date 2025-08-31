پخش زنده
مجموعه تلویزیونی «آتشنشانها» و مجموعه عروسکی ـ نمایشی «دنیای آوا» از شبکههای تهران و دو سیما تقدیم مخاطبان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «آتشنشانها» سریالی درام و اکشن است که به نمایش زندگی حرفهای و شخصی اعضای ایستگاه شماره ۵۱ آتشنشانی شهر شیکاگو میپردازد.
این سریال که در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ تولید شده، تمرکز ویژهای بر مأموریتهای پرخطر آتشنشانان و نیروهای امدادی دارد و چالشهای جسمی و روحی آنان را به تصویر میکشد.
داستانهای اپیزودیک سریال به زندگی فردی، روابط عاطفی، مشکلات خانوادگی و تصمیمات سخت این قهرمانان میپردازد و موضوعاتی مانند شجاعت در مواجهه با خطر، همبستگی گروهی و فداکاری برای نجات جان دیگران را برجسته میکند.
«آتشنشانها» توسط کارگردانان مطرحی، چون رضا تبریزی، مت ارل بیسلی، لیزا رابینسون و استفن کراگ هدایت شده است.
در این مجموعه تلویزیونی، بازیگرانی همچون تیلور کینی در نقش افسر کِلی سوِریده، کارا کیلمِر در نقش مسئول فوریتهای پزشکی سیلوِی برت و دیوید آیگنبرگ حضور دارند.
پخش این سریال از ۵ شهریور شروع شده و هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش میشود و تکرار آن در ساعت ۱۱ صبح روز بعد روی آنتن میرود.
مجموعه عروسکی «دنیای آوا»
مجموعه عروسکی ـ نمایشی «دنیای آوا» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید پایدار شنبهها و یکشنبهها حوالی ساعت ۱۷:۱۵ با نگاهی تربیتی و پرورشی، به تقویت هوش هیجانی کودکان و آموزش مهارتهای مدیریت احساسات در قالبی نمایشی از قاب شبکه دو میزبان مخاطبان است.
ماجراهای این مجموعه حول شخصیت آوا، دختری ۹ ساله شکل میگیرد که در مدرسه با همکلاسیهایش با چالشهای گوناگونی مواجه میشود.
او در مسیر این تجربهها احساساتی، چون شادی، غم، خشم، ترس و انزجار را تجربه کرده و میآموزد چگونه این هیجانات را در جهت رشد فردی مدیریت کند و مهارتهای لازم برای رفع تعارض و ارتباط مؤثر با دوستانش را بیاموزد.
«دنیای آوا» در ۱۰ قسمت روزهای شنبه و یکشنبه حوالی ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.