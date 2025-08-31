به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مشاور تحصیلی با بیان اینکه تحقیق، مشاوره و اولویت‌بندی هوشمندانه رمز موفقیت در انتخاب رشته است، گفت: فرصت انتخاب رشته محدود است و یک انتخاب درست، مسیر را برای داوطلبان هموار می‌کند.

امیر کوهکن افزود: بسیاری از داوطلبان در انتخاب رشته با انبوهی از اطلاعات و گزینه‌ها رو‌به‌رو هستند و گاهی دچار سردرگمی می‌شوند، اما کلید موفقیت در این مرحله، انتخاب آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات دقیق است.

سازمان سنجش آموزش کشور نیز اعلام کرد: ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی برای متقاضیان دیپلم شاخه نظری و معدل کل برای متقاضیان دیپلم شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش) صورت می‌گیرد، از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه تا شنبه ۱۵ شهریور از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان انجام می‌شود.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کدرشته‌محل‌های مربوط به پذیرش بدون آزمون از روز یکشنبه ۹ شهریور بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.