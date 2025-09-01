با تکمیل شدن طرح بزرگ پایاب سدخداآفرین، بیش از ۳۶ هزار هکتار از اراضی دیم دشت مغان به سیستم آبیاری نوین مجهز شوند که باعث افزایش یک میلیون تنی محصولات کشاورزی این منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دشت مغان با کشت بیش از ۵۰ نوع محصولات کشاورزی، یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است.

قرار است با تکمیل شدن طرح بزرگ پایاب سدخداآفرین، بیش از ۳۶ هزار هکتار از اراضی دیم این منطقه هم به سیستم آبیاری نوین مجهز شوند که باعث افزایش یک میلیون تنی محصولات کشاورزی این منطقه خواهد شد.

برای این طرح که تاپایان سال جاری عملیات زیرساختی آن تکمیل می‌شود. در ۳ سال گذشته ۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده است.