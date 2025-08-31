به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نخستین برداشت محصول نوبرانه زیتون با رقم ماری در روستای کوشک شهرستان رودبار در سطح یک هکتار انجام شد.

صالح محمدی گفت: شهرستان رودبار با داشتن ۹ هزار و ۶۳۴ هکتار باغ زیتون، ۱۳ درصد باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: امسال سطح زیر کشت بارور زیتون ۹ هزار و ۴۶۰ هکتار است که پیش بینی می‌شود امسال ۲۲ هزار بهره بردار، ۱۶ تا ۱۸ هزار تن زیتون سبز از باغ‌های این شهرستان برداشت کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نخستین برداشت محصول زیتون با رقم ماری آغاز می‌شود و با رقم روغنی تا اواخر آذر ادامه خواهد داشت.