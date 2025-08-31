به مناسبت هفته دولت، فاز دوم نیروگاه خورشیدی آفتاب تابان در روستای احمدآباد گاریزات شهرستان تفت با سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت هفته دولت، فاز دوم نیروگاه خورشیدی آفتاب تابان در روستای احمدآباد گاریزات شهرستان تفت با حضور علمدار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد افتتاح شد.

این نیروگاه با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان احداث شده و ظرفیت آن از ۲.۵ به ۳.۵ مگاوات افزایش یافته است. نیروگاه یادشده قادر است بخش قابل توجهی از برق منطقه را تأمین کرده و در کاهش ناترازی و خاموشی‌های برق مؤثر باشد.

در ادامه این سفر، علمدار از یک واحد پرورش شترمرغ نیز بازدید کرد.