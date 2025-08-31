رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اعضای باند جعل و کلاهبرداری در تهران و مازندران، با تلاش ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر کلاهبرداری از مردم در غرب استان، موضوع در دستور کار ویژه ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی مشخص شد که اعضای یک باند حرفه‌ای با جعل نامه و امضای مقامات عالی قضایی در خصوص موضوعات مرتبط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به دریافت وجوه کلان از مردم اقدام می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران، کلاهبرداری، غصب عنوان وکیل، جعل اسناد و تحصیل مال از طریق نامشروع را از جمله برخی عناوین اتهامی متهمین عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، با رصد دقیق اطلاعاتی ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، تا امروز ۵ نفر در این پرونده دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی در خصوص شناساسایی مرتبطین احتمالی نیز ادامه دارد.

پوریانی با بیان اینکه تاکنون در این پرونده حدود ۱۸ میلیارد تومان از مردم در تهران و غرب مازندران کلاهبرداری شده است، تاکید کرد: در این راستا پرونده قضایی در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر تشکیل و متهمین با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.

وی تصریح کرد: برخورد دادگستری مازندران با افرادی که با اقدامات خود باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی شوند، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.