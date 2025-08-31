به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: این گروه سارقان اقدام به سرقت ۲۰ خودروی پراید قدیمی از مکان‌های مختلف شهر همدان در مدت چند ماه اخیر کرده بودند که با رصد و پیگیری مأموران نیروی انتظامی ان‌ها دستگیر شدند.

او افزود: این باند ۴ نفره تاکنون دو مالخر لوازم اوراق شده خودرو‌های سرقتی را هم معرفی کرده‌اند و آن‌ها خودرو‌ها را اوراق و قطعات آن‌ها را به مالخران می‌فروختند.

فرمانده انتظامی استان همدان تأکید کرد: این افراد پیش از این هم به جرم سرقت خودرو دستگیر و زندانی شده بودند و آنها اعتیاد به مواد مخدر هم داشته‌اند.

سردار نجفی به مالکان خودرو توصیه کرد با نصب GPS دستگاه مکان یاب، دزدگیر قفل‌های فرمان و پدال و پارک خودرو در مناطق مشخص و دوربین دار و پارکینگ‌ها احتمال سرقت خودرو‌های خود را کاهش دهند و در اولین فرصت به کلانتری‌ها سرقت را اعلام کنند.