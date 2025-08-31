پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در نشست کارگروه توسعه شهرستان بافق که با حضور مسئولان در نهاد امامت جمعه برگزار شد، مهمترین اولویتهای شهرستان از جمله تکمیل بیمارستان و پروژههای جادهای بررسی شد.
صباغیان، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اولویت موضوع بیمارستان گفت: با دستورهای اخیر وزیر بهداشت، مشکلات مربوط به نیروی انسانی، تجهیزات و تکمیل بیمارستان رفع خواهد شد و ساختمان آن تا نیمه دیماه آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: در حوزه مرکز آموزشی انتظامی، پیمانکار مشغول فعالیت است و روند کار ادامه دارد.
نماینده مردم بافق در ادامه به پروژههای راه اشاره کرد و گفت: باند دوم محور بافق ـ بهاباد به تصویب شورای عالی معادن رسیده و در صورت تهیه سریع طرح، منابع مالی آن بدون مشکل تأمین خواهد شد. همچنین مناقصه باند دوم محور زرند ـ بافق و کمربندی آن طی روزهای آینده تعیین تکلیف میشود.
صباغیان بیان داشت: برای جاده سیروس ـ آباده نیز طی ماه گذشته ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است. وی اضافه کرد: در خصوص جاده شادکام ـ قطرم نیز اجرای ۱۰ کیلومتر ابتدایی آن به تصویب رسیده که نیازمند پیگیری بیشتر است.