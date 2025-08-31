به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل محبوب حیدری حیدری افزود: همچنین در سکونت‌گاه‌های غیررسمی استان سالن ورزشی، فرهنگسرا، خانه سلامت و کلانتری با یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

وی از مرمت و ساماندهی چهار طرح در حوزه بافت‌های فرسوده شهری اردبیل خبر داد و گفت: سه هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال صرف خرید خانه سلطان الذاکرین مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی، تملک فاز اول محوطه شهیدگاه، مرمت بازار پنبه‌فروشان و مرمت فاز اول سرای زنجیرلو شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه اجرای طرح‌های مربوط به حوزه بازآفرینی پایدار شهری در مناطق و محله‌های هدف شهرهای استان چشمگیر است ، افزود: هم اکنون ۶ طرح در اردبیل، مشگین‌شهر، خلخال و پارس‌آباد در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی از جمله احداث مدرسه گلمغان اردبیل، ساختمان فراغتی ورزشی، ساماندهی اطراف جمعه مسجد اردبیل، تکمیل خانه محله مشگین‌شهر، تکمیل خانه محله پارس‌آباد و ساماندهی اطراف رودخانه هرو چای در خلخال با ۱۰ هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.