به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته این شرکت طی بازه زمانی هفته دولت ۱۴۰۳ تا هفته دولت ۱۴۰۴ گفت: در این یکسال موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات خود در حوزه بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و توسعه شبکه فاضلاب شده‌ایم.

اکبریان افزود: برای شناسایی و رفع عیوب شبکه و انجام اقدامات پیشگیرانه، بیش از ۹۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شست‌وشو و ۱۰۰ کیلومتر آن تحت ویدئومتری قرار گرفته است. همچنین در راستای ایمن‌سازی و استانداردسازی شبکه، تعداد ۸۵۰ دریچه آدم‌رو همسطح‌سازی، ۸۷۰ دریچه مرئی‌سازی و ۵۲۰ دریچه تعویض شده‌اند.

او ادامه داد: در بخش توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب نیز بیش از ۳۲۰۰ متر شبکه توسعه و بازسازی شده، ۴۸۰ فقره انشعاب اصلاح و بازسازی شده و ۵۰۰۰ مورد سم‌پاشی منهول‌ها در سطح منطقه انجام گرفته است.