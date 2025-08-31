رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت بادام رقم انحصاری «مامایی» در شهرستان‌های بن و سامان خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال برداشت این محصول به ۳۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین بهرامی گفت: سطح زیر کشت بادام در استان ۲۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۱۵ هزار هکتار آن باغات مثمر و بارور هستند. این استان با دارا بودن این شرایط، رتبه اول تولید بادام آبی در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی میانگین عملکرد برداشت این محصول را ۲ تن در هکتار عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و توسعه روش‌های نوین آبیاری، پیش‌بیمی می‌شود امسال شاهد برداشت حدود ۳۰ هزار تن بادام از باغات استان باشیم. این محصول که گران‌ترین خشکبار درختی ایران محسوب می‌شود، هیچ مصرف داخلی نداشته و به طور کامل برای صادرات تأمین می‌شود.

بهرامی توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای را یکی از عوامل کلیدی در افزایش بهره‌وری و عملکرد باغات بادام استان دانست و افزود: اجرای طرح‌های آبیاری نوین به بهره‌برداران کمک کرده است تا در کنار صرفه‌جویی در مصرف آب، شاهد افزایش کمّی و کیفی محصول خود باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت یک رکورد استثنایی در برداشت بادام خبر داد و گفت: امسال کشاورز پیشرو و نمونه استان، آقای ابراهیم جلال پور از شهرستان سامان، با مدیریت صحیح باغ و استفاده از روش‌های علمی، توانسته است ۸ تن در هکتار برداشت داشته باشد که این میزان، یک رکورد بی‌سابقه در سطح کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی بالا و بازار هدف این محصول افزود: قیمت هر کیلوگرم مغز بادام مامایی در سکوی صادراتی، ۴۵ دلار است و مقصد اصلی صادرات این محصول ارزشمند، کشور هند است.

بهرامی بر ادامه حمایت‌های تخصصی از باغداران و برنامه‌ریزی بیشتر برای توسعه صادرات این محصول باارزش تأکید کرد.

در حال حاضر هشت میلیون اصله درخت بادام مامایی در این استان زمینه اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

از ۳۰ هزار تن محصول بادام مامایی امسال حدود ۱۰ هزار تن مغز با عیار‌های ۸۰ تا ۱۶۰ دانه به دست می‌آید.

صادرات امسال می‌تواند نیم میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد.