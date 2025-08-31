پخش زنده
امروز: -
کارشناس دفتر طنز حوزه هنری از اجرای همزمان سه ویژه برنامه آمورشی با موضوع طنز در حوزه هنری انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی منصوری کارشناش دفتر طنز حوزه هنری با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به اینکه در حال دفتر طنز بر امر آموزش طنز متمرکز شده است، گفت: کلاسهایی را به صورت روتین و هفتگی برگزار میکنند که شامل سه کلاس است که در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه هر هفته برگزار میشود.
وی افزود: کلاس اول ما کلاس طنزی نماست ترکیب طنز با سینما شده نامی به نام طنزی نم که در این کلاس موضوع فیلمنامهنویسی طنز به گردانندگی خانم نسیم عرب امیری شاعر، طنزنویس و فیلمنامهنویس طنز خوب کشورمان برگزار میشود.
منصوری گفت: روزهای دوشنبه کلاس طنزآمیز داریم بررسی طنز در اشعار کهن فارسی به گردانندگی آقای دکتر اسماعیل امینی و روزهای سه شنبه هم کلاس طنز خانه را به گردانندگی آقای محسن فراهانی فیلمنامه نویسنده طنز نویس خوب کشورمان که موضوع نثر طنز میپردازد.
وی با اشاره به اینکه تقریباً نزدیک به چهل جلسه تا الان از این برنامه برگزار شده است افزود: در بحث بررسی اشعار طنز آمیز نیز ویژه برنامهای در حال برگزاری است که با خوانش اشعار کهن فارسی از سعدی شروع کرده و الان رسیده به شاعران سبک هندی که یکی از سبکهای مشهور سرایش شعر در ادبیات کشورمان است و اشعاری که محتوی طنزآمیز دارند استاد کلاس آقای امینی به بررسی این محتوای طنز میپردازد که چگونه میشود یک درک طنز از این شعر داشت و منظور شاعر از این نکتهای که مطرح کرده به زبان طنزآمیز چه بوده است.
این ویژه برنامه در در دفتر طنز حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در خیابان سمیه در حال برگزاری است.