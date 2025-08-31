پخش زنده
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران میگوید: طبق آمار ظرفیت تولید ۶۵۷ هزار تن شمش آلومینیوم در کشور وجود دارد، اما به دلیل ناترازیهای انرژی اکنون ۵۶۰ هزار تن در سال تولید میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای هوشنگ گودرزی؛ از این میزان تولید، حدود ۴۵۰ هزار تن آن میتواند مصرف داخلی داشته باشد، اما اکنون ۳۰۰ هزار تن به مصرف داخلی میرسد و مابقی صادر میشود.
گزارش از فرج الله محمدپور خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
