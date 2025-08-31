رئیس پلیس اگاهی فراجا گفت: در نخستین مرحله از طرح کشف وسایل نقلیه مسروقه که به مدت سه روز در سراسر کشور اجرا شد ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف و به مالکان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد قنبری اظهار داشت: یکی از مهمترین جرایمی که همواره امنیت جامعه را تهدید می‌کند سرقت وسایل نقلیه است این جرم علاوه بر منافع مالی برای سارقان گاه زمینه ساز وقوع جرایم دیگری همچون سرقت از مغازه‌ها و منازل و حتی جرایم خشن می‌شود و باعث سلب آرامش شهروندان می‌شود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که پلیس آگاهی برای کنترل این جرم در دستور کار قرار داده اجرای طرح‌های عملیاتی مختلف است که استمرار و پیگیری آن‌ها نتایج ملموس و قابل قبولی در پی خواهد داشت که در همین راستا طرح موضوعی کشف وسایل نقلیه سرقتی در سطح کشور به اجرا درآمد.

رئیس پلیس اگاهی فراجا با بیان اینکه اولین مرحله از این طرح از ۲۰ تا ۲۲ مرداد ماه سال جاری به مدت سه روز و به صورت همزمان در سراسر استان‌های کشور اجرا شد، تصریح کرد: در نتیجه این طرح ۷۶۰ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف شد که از این تعداد، ۳۸۷ دستگاه انواع خودرو و ۳۲۵ دستگاه انواع موتور سیکلت بود.

وی هدف از اجرای این طرح را برخورد با سارقان و مالخران خودرو و موتور سیکلت، سرکشی از پارکینگ‌ها و توقفگاه ها، شناسایی و کشف وسایل نقلیه مسروقه و دستگیری سارقان و مالخران عنوان کرد و افزود: کاهش وقوع سرقت، افزایش میزان کشف، کاهش زمان کشف پس از وقوع جرم، ناامن کردن محیط برای فعالیت سارقان و پیشگیری از جرایم مرتبط از دیگر اهداف این طرح بوده است.

سردار قنبری خاطرنشان کرد: از اقدامات مهم پلیس آگاهی استان‌ها جمع آوری و بررسی پرونده‌های جاری، شناسایی و رصد سارقان و مالخران و همچنین شناسایی محل‌های تردد و پاتوق آنان، انجام مراقبت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و دستگیری باند‌های فعال بوده است.

این مقام ارشد انتظامی در پایان ضمن توصیه به مالکان خودرو و موتور سیکلت به رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از سرقت تاکید و گفت: پلیس آگاهی با جدیت و قاطعیت با سارقان برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مجرمان آرمش و امنیت مردم را خدشه دار کنند.