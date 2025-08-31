پخش زنده
ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور ارتقای خدمات اطلاعرسانی و پشتیبانی، چتبات دانانو را بهعنوان دستیار هوشمند پاسخگویی در وبگاه خود راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نرم افزار ( چتبات ) با هدف تسهیل دسترسی مخاطبان به اطلاعات آییننامهها، حمایتها، محصولات نانویی و برنامههای ترویجی و آموزشی راهاندازی شده است.
دانانو بدون محدودیت زمانی، آماده پاسخگویی به پرسشهای دانشجویان، دانشآموزان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان و علاقهمندان به فناوری نانو است.
کاربران میتوانند با مراجعه به وبگاه ستاد نانو ، پرسش خود را مطرح و پاسخ مبتنی بر آییننامهها و دستورالعملهای رسمی ستاد دریافت کنند.
ارائه اطلاعات در خصوص حمایت از پایاننامهها، طرحهای پژوهشی و دیگر برنامههای حمایتی، ارائه اطلاعات درباره شرکتها و محصولات نانویی، راهنمایی در زمینه آییننامههای حمایتی، ترویجی و آموزشی و پاسخگویی سریع به پرسشهای پرتکرار پژوهشگران و فناوران از قابلیتهای این چتبات است.
دانانو برای پرسشهای مرتبط با حوزه فناوری نانو طراحی شده است .