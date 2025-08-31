به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری با اشاره به تعطیلی فردا دوشنبه به دلیل سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و ورود مسافر به گیلان گفت: به منظور افزایش ایمنی و ایجاد تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، فردا دوشنبه محدودیت ترافیکی در محور قدیم «رشت – قزوین» و «آستارا – اردبیل» و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ فردا دوشنبه ۱۰ شهریور در محور قدیم «رشت-قزوین» و «اردبیل – آستارا» ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محور‌هایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به اجرا نشدن محدودیت در تاریخ در نظر گرفته، اقدام خواهد شد.