رئیس پلیس راه استان یزد:گشت نامحسوس پلیس راه استان یزد یک دستگاه تریلی را با رانندگی نوجوان ۱۵ ساله در محور یزد - طبس توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه هنگام گشت زنی در محور یزد-طبس یک دستگاه تریلی را به علت تخلف حادثه ساز در رانندگی متوقف کردند.
وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه، مشخص شد راننده تریلی یک نوجوان ۱۵ ساله است که بلافاصله تریلی توقیف و راننده و مالک خودرو روانه مراجع قضایی شدند.
سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: بی مبالاتی برخی افراد در جادههای کشور، جان مردم را به خطر میاندازد که پلیس راه برابر قانون و با شدت با این تخلفات برخورد میکند.