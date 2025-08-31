به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه هنگام گشت زنی در محور یزد-طبس یک دستگاه تریلی را به علت تخلف حادثه ساز در رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه، مشخص شد راننده تریلی یک نوجوان ۱۵ ساله است که بلافاصله تریلی توقیف و راننده و مالک خودرو روانه مراجع قضایی شدند.

سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: بی مبالاتی برخی افراد در جاده‌های کشور، جان مردم را به خطر می‌اندازد که پلیس راه برابر قانون و با شدت با این تخلفات برخورد می‌کند.