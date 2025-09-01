برای تقویت خاک گلدان و رشد سریع گل و گیاهی که در حال مراقبت و پرورش آن هستیم، می‌توان از پوست تخم مرغ استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پوست تخم مرغ منبع غنی کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، روی، منگنز، آهن و مس می باشد، یعنی همه چیزهایی که یک گیاه برای رشد و زنده ماندن به آن نیاز دارد.

در واقع با افزودن پوست تخم مرغ به مواد کود، به نوعی ترکیب نهایی کود حاصله کلسیم دار خواهد بود. از آنجا که کلسیم یک ماده مغذی برای ساخت دیواره سلول گیاهی است، باید گفت بدون وجود کلسیم این ماده مغذی ، گیاه با سرعت رشد نخواهد کرد.

در مواردی که برخی از گیاهان تیره سبزیجات نظیر گوجه فرنگی و اسفناج از سرعت رشد کافی برخوردار نیستند، این موضوع به نبود میزان کافی کلسیم مرتبط می باشد. کمبود کلسیم در گیاهان جوان موجب پیچ خوردن برگ ها و ظهور لکه های سیاه روی برگ ها می شود. کمبود کلسیم در گیاهان مثمر مانند گوجه فرنگی، به صورت پوسیدگی انتهای شکوفه یا لکه ای نازک و تاریک در پایین میوه، قابل مشاهده است لذا با افزودن پوست تخم مرغ به کود باغچه سبزیجات خود، این مشکلات را رفع کنید.

همچنین پوست تخم مرغ علاوه بر تامین عناصر مورد نیاز گیاه، PH خاک را تنظیم و از گیاهان در برابر بیماری ها و آفات محافظت می کند. کلسیم موجود در پوسته، به رشد ریشه ها کمک و مشکل ریشه های کم پشت را درمان می کند.

این بار که درحال دور ریختن پوست تخم مرغ بودید، در عوض دور ریختن از آن در باغچه سبزیجات خود استفاده کرده و به میزان سرعت رشد گیاه خود پی ببرید. البته بهتر است قبل افزودن پوست تخم مرغ به ترکیب کود، آن را بشویید تا این که حیوانات به جهت بوی آن وارد محیط باغچه نشوند و درعین حال مواد باقی مانده تخم مرغ بر روی پوسته موجب بروز بیماری نشود.

پوست تخم مرغ همچنین می تواند مستقیما به خاک گیاه افزوده شود. بسیاری افراد همزمان با کاشت برخی گیاهان تیره سبزیجات از جمله گوجه فرنگی، فلفل و کدو به این کار می پردازند و به این ترتیب ماده مغذی کلسیم، مستقیما به گیاه خواهد رسید.

طریقه استفاده از پوست تخم مرغ به عنوان کود

از پوست تخم مرغ به چند روش می توان به عنوان کود استفاده نمود که شامل:

روش اول :تهیه کود مایع با پوست تخم مرغ

۵-۶ عدد پوست تخم مرغ را بشویید و اجازه دهید خشک شوند.

سپس آنها را خیلی ریز خرد کنید، اما پودر نکنید.

پوسته‌های شکسته و خرد شده را داخل یک ظرف ریخته و نیم لیتر آب به آن اضافه کنید.

درب ظرف را بسته و در یک جای خنک به مدت ۶ روز قرار دهید تا کود مایع شما آماده شود.

هنگام استفاده از این کود برای گیاهان آن را رقیق کنید و ۵۰ درصد آب و ۵۰ درصد کود مایع را با هم مخلوط کنید.

در ظرف رو ببندید و برای استفاده مجدد در یک مکان خنک نگهداری کنید.

روش دوم :تهیه چای کود پوسته تخم مرغ

۳.۵ لیتر آب را بجوشانید.

۱۰ پوسته تخم مرغ تمیز و خشک به آن اضافه کنید.

اجازه دهید پوسته‌ها یک شب در آب بمانند و سپس آب را صاف کنید.

‌می‌توانید کنسانتره را مستقیماً روی خاک بریزید تا گیاهان از کلسیم و پتاسیم استفاده کنند.

این کار را هفته‌ای یک بار انجام دهید.

روش سوم :استفاده مستقیم از پوست تخم مرغ

پوسته های تخم مرغ را بشویید و خشک کنید تا باقی مانده تخم مرغ روی آن ها از بین برود.

پوسته های تخم مرغ را درون غذاساز ریخته و کاملا پودر کنید.

قبل از کاشت بذر یا گیاه، یک مشت پوسته در سوراخ کاشت بپاشید و سپس گیاه مورد نظر را در سوراخ قرار دهید و دور آن خاک بریزید.

برای هر گیاه از ۵ پوسته تخم مرغ استفاده نمایید.

نکته مهم :از پوست تخم مرغ برای گیاهانی که در خاک اسیدی رشد می کنند و خاک اسیدی را دوست دارند، مانند بلوبری استفاده نکنید.

دور کردن کرم ها از گیاه با پوست تخم مرغ

درعین حال وجود پوست تخم مرغ در خاک باغچه، حلزون، کرم خاکی و دیگر جانور های خزنده را از اطراف گیاه دور می کند چراکه وجود این گونه جانوران در خاک باغچه و اطراف گیاه، ساختار آن را دهیدراته می کند.

درکل باید گفت با دور نریختن پوست تخم مرغ، نه تنها زباله تولید نکرده اید، بلکه به محیط باغچه خود اهمیت داده و با به کارگیری آن به عنوان ماده ای ارگانیک و مغذی به رشد گیاه خود سرعت خواهید بخشید.