استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از دولت این موضوع را وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی مضاعف برای دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه عنایت و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی با تعبیر رئیس‌جمهور پرتلاش و پرکار همگان را به پشتیبانی از دولت مکلف می‌کند گفت: این مسئولیت، تکلیف ما را دوچندان می‌سازد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دستاورد‌های استان گفت: آذربایجان شرقی در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی موفق به کسب رتبه دوم اقتصادی کشور در ارزیابی‌های عملکرد شده است.

سرمست خاطرنشان کرد: در بخش فعالیت‌های عمرانی نیز با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط دشوار دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه استان رتبه نخست پروژه‌های عمرانی هفته دولت را به دست آورده است.

وی عملکرد استان در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این موفقیت با حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در تامین کالا‌های اساسی، ایجاد زیرساخت‌ها و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی و شورای تامین محقق شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم پشتیبانی از نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح و پدافند کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه فداکارانه ایستادگی کردند و همه ما موظف به حمایت از آنان هستیم.

وی ضمن تقدیر از نقش ارتش در دفاع از میهن، از برنامه‌ریزی برای تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی از ارتش خبر داد و اظهار داشت: مردم در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه صحنه‌های زیبایی از اتحاد و همبستگی ملی آفریدند که بسیار دلگرم‌کننده بود و باید از این سرمایه اجتماعی بزرگ قدردانی کرد.

سرمست با قدردانی از فداکاری بی‌منت نیرو‌های ارتش و خانواده‌های آنان گفت: ارتش همواره وفادار به نظام و مردم بوده و استانداری آماده هرگونه حمایت و پشتیبانی از ارتش و نیرو‌های مسلح است.

امیر سرتیپ دوم عیسی بیات فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: ارتش همواره خود را خادم مردم می‌داند و در کنار وظایف دفاعی، در عرصه‌های عمرانی، امدادی و پشتیبانی نیز آماده خدمت‌رسانی است. همراهی مسئولان استان دلگرمی بزرگی برای ماست و این هم‌افزایی می‌تواند امنیت و آرامش مردم را بیش از پیش تضمین کند.