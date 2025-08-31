به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا خرمشهر با ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

در همین ردیف همچنین شهرهای دشت آزادگان با ۱۷۳، اهواز و ، شادگان ۱۶۲، ماهشهر ۱۵۴، بهبهان ۱۵۹، امیدیه ۱۵۴، اندیمشک ۱۵۲ AQI هستند که برای آنها هم وضعیت آلودگی هوا قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی ثبت شده است.

شاخص کیفی در آبادان هم بر روی ۱۴۹ قرار گرفت که در کنار شهر‌های هندیجان با ۱۵۰، شوش ۱۴۷، رامهرمز ۱۴۰، ملاثانی ۱۱۹، آغاجاری ۱۱۴، دزفول ۱۰۱ AQI گویای وضعیت نارنجی و ناسالم آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا آلوده و ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.