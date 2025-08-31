به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشین یگانه، در نشستی خبری گفت: یکی از مهمترین اقدامات تامین تجهیزات جدید برای جمعیت هلال احمر بود، زیرا رویدادهای چند سال اخیر از جمله سیل سال ۱۳۹۶، زلزله سال ۱۳۹۸ و … باعث مستعمل و مستهلک شدن تجهیزات لجستیکی هلال احمر شده بود.

وی افزود: بالغ بر یک همت آمبولانس، خودرو کمک‌دار و سایر تجهیزات خصوصا در دو حوزه تجهیزات مورد نیاز حوادث جاده و کوهستان به هلال احمر کرمانشاه داده شده است.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه، مرحله دوم تجهیزات نیز تا پایان سال در اختیار هلال احمر کرمانشاه قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه از پیگیری برای تبدیل شدن هلال احمر کرمانشاه به مرکز منطقه‌ای امداد هوایی غرب کشور نیز خبر داد.