پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: عملیات کاشت خزانه گلهای فصلی در سطح افزون بر ۶ هزار متر مربع آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نادر نوروزی گفت: پیشبینی میشود از این خزانهها، حدود ۱۵ میلیون نشا گل در انواع مختلف تولید شود که نقش مهمی در زیباسازی فضای شهری ایفا خواهد کرد.
وی افزود: گلهای کاشتهشده شامل گونههایی نظیر بنفشه در رنگهای متنوع، شببو خیری، شببو زعفرانی، مینا چمنی، کلم زینتی، اطلسی، داوودی، همیشهبهار، کوکب و سایر گلهای فصلی میباشد.
نوروزی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در این مجموعه، گفت: پیشبینی میشود از این خزانهها، حدود ۱۵ میلیون نشا گل در انواع مختلف تولید شود که نقش مهمی در زیباسازی فضای شهری ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: گلهای کاشتهشده شامل گونههایی نظیر بنفشه در رنگهای متنوع، شببو خیری، شببو زعفرانی، مینا چمنی، کلم زینتی، اطلسی، داوودی، همیشهبهار، کوکب و سایر گلهای فصلی است.
نوروزی اضافه کرد: گلهای تولیدی این خزانهها با هدف آمادهسازی و کاشت در ایام نوروز برنامهریزی شدهاند تا جلوهای تازه و رنگین به سیمای شهری ببخشند.