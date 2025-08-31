رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: عملیات کاشت خزانه گل‌های فصلی در سطح افزون بر ۶ هزار متر مربع آغازشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نادر نوروزی گفت: پیش‌بینی می‌شود از این خزانه‌ها، حدود ۱۵ میلیون نشا گل در انواع مختلف تولید شود که نقش مهمی در زیباسازی فضای شهری ایفا خواهد کرد.

وی افزود: گل‌های کاشته‌شده شامل گونه‌هایی نظیر بنفشه در رنگ‌های متنوع، شب‌بو خیری، شب‌بو زعفرانی، مینا چمنی، کلم زینتی، اطلسی، داوودی، همیشه‌بهار، کوکب و سایر گل‌های فصلی می‌باشد.

نوروزی اضافه کرد: گل‌های تولیدی این خزانه‌ها با هدف آماده‌سازی و کاشت در ایام نوروز برنامه‌ریزی شده‌اند تا جلوه‌ای تازه و رنگین به سیمای شهری ببخشند.