مطالعات میدانی خاکشناسی سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان اردبیل به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: مطالعات خاکشناسی این اراضی توسط مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و از محل اعتبارات ملی اجرا شد.
علیحسین احدیعالی بیان کرد: این مطالعات خاکشناسی در سطح یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت و دامپروری مغان، یک هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان سرعین و ۸۰۰ هکتار از اراضی باغی و زراعی شهرستان کوثر انجام شد.
وی افزود: در جریان این عملیات فنی و علمی، دادههای خاکشناسی و نمونههای سطحی و افقی مقاطع خاک مزارع و اراضی برداشت و جهت بررسی و آنالیز فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاههای مورد تایید ارسال شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: مطالعات خاکشناسی اراضی زراعی استان اردبیل مربوط به تعهد سال ۱۴۰۳ بوده و با نظارت موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، دفتر امور خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت آب و خاک استان اردبیل اجرا شد.
استان اردبیل ۱۸ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که معادل ۱.۰۹ درصد از مساحت کل کشور ایران است.
۴۳.۶ درصد از مساحت این استان شامل ۸۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۵۰.۴ درصد معادل ۹۴۹ هزار هکتار مرتع، ۳.۵ درصد برابر با ۶۳ هزار هکتار جنگل و مابقی نیز مربوط به سایر کاربریهاست.